Пирес — о назначении Мбаппе капитаном сборной Франции: считаю это неуважением к Гризманну

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес прокомментировал назначение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе капитаном французской национальной команды.

«Я удивлён. Считаю это неуважением к Антуану, несмотря на то что — подчёркиваю — я ничего не имею против Килиана», — приводит слова Пиреса Daily Mail.

Ранее главный тренер французской сборной Дидье Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном команды. Первый матч для Килиана с капитанской повязкой пройдёт в пятницу, 24 марта. Нападающий будет выводить свою команду на матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы со сборной Нидерландов.

В составе сборной Франции Мбаппе становился чемпионом мира в 2018 году, а также доходил до финала чемпионата мира 2018 года.