Шишкин: нужны веские аргументы, чтобы вернуть систему «весна-осень». Пока таких не вижу
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Бывший российский футболист Роман Шишкин высказался о системе проведения Российской Премьер-Лиги.
«Должна быть какая-то цель — бессмысленно просто так переходить на систему «весна-осень». В 2011 году мы перешли на «осень-весну»: стало лучше или нет — до сих пор непонятно. И сейчас не очень ясно, будут ли положительные изменения при переходе. Нужны веские аргументы, чтобы вернуть систему «весна-осень». Пока таких не вижу», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Российская Премьер-Лига начала проводиться по системе «осень-весна» с 2011 года. В нынешнем сезоне чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (48 очков). На втором месте находится «Ростов» (41), а на третьем — «Спартак» (40).
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