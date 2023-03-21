Ибрагимович — о ЧМ в Катаре: фантастический, всё прошло на высшем уровне

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал чемпионат мира, который прошёл в Катаре в конце прошлого года.

«Чемпионат мира в Катаре? Фантастический. Я и моя семья провели там два дня. Организация – десять баллов. Полученный опыт – десять баллов. Матчи – десять баллов. Болельщики – десять баллов. Еда – десять баллов. Путешествие – десять баллов. Всё прошло на высшем уровне.

Отношение к рабочим во время строительства объектов? Подготовка к чемпионату мира позволила жителям Катара получить работу. Я не могу говорить об обращении с рабочими, потому что в тот момент меня там не было и я ничего не видел. Не могу отвечать на эти вопросы.

Я думаю, что правительство Катара хорошо справляется. Есть ли там наркотики? Нет. Есть ли там преступность? Нет. Есть ли всё это в Швеции? Да, и в немалых количествах.

Жизнь в Катаре организована. Организована ли она в Швеции на сто процентов? Я не знаю», — приводит слова Ибрагимовича SVT.