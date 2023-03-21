Ибрагимович — о ЧМ в Катаре: фантастический, всё прошло на высшем уровне

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал чемпионат мира, который прошёл в Катаре в конце прошлого года.
«Чемпионат мира в Катаре? Фантастический. Я и моя семья провели там два дня. Организация – десять баллов. Полученный опыт – десять баллов. Матчи – десять баллов. Болельщики – десять баллов. Еда – десять баллов. Путешествие – десять баллов. Всё прошло на высшем уровне.
Отношение к рабочим во время строительства объектов? Подготовка к чемпионату мира позволила жителям Катара получить работу. Я не могу говорить об обращении с рабочими, потому что в тот момент меня там не было и я ничего не видел. Не могу отвечать на эти вопросы.
Я думаю, что правительство Катара хорошо справляется. Есть ли там наркотики? Нет. Есть ли там преступность? Нет. Есть ли всё это в Швеции? Да, и в немалых количествах.
Жизнь в Катаре организована. Организована ли она в Швеции на сто процентов? Я не знаю», — приводит слова Ибрагимовича SVT.
- 21 марта 2023
-
23:19
-
23:15
-
23:02
-
22:51
-
22:38
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:22
-
22:09
-
22:01
-
22:00
-
21:50
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:20
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:40
-
20:36
-
20:30
-
20:20
-
20:05
-
20:04
-
19:50