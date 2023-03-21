Экс-вратарь «Зенита» Егоров: питерцы ещё не гарантировали себе чемпионство

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Егоров высказался о матче ЦСКА с сине-бело-голубыми (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ожидал увидеть больше голов и более яркую игру в атаке. Думал, хотя бы два-три забитых мяча мы увидим. Но понятно, что в матче таких соперников на кону стояло слишком многое, чтобы надеяться на результативный и красивый футбол.

В любом случае «Зенит» ещё не гарантировал себе чемпионство. Если бы математически его было уже нереально догнать, тогда можно было бы «обвинять» и в том, что команда играет как-то незрелищно, и в том, что могли бы дать поиграть молодым. ЦСКА хоть и понимает, что в еврокубки не попасть, но медали хочется забрать, и желательно серебряные», — цитирует Егорова «Евро-Футбол.Ру».