Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Ранджелович: москвичи выиграют Кубок, а питерцы — чемпионат

Бывший нападающий ЦСКА и «Зенита» Предраг Ранджелович высказался об очном матче между командами (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Хоть ЦСКА забил гол с помощью небольшого рикошета, не могу сказать, что он выиграл нечестно или не заслужил эту победу. На протяжении всего матча армейцы играли лучше, нанесли больше ударов по воротам. А по ударам в створ вообще перебили «Зенит» намного. Моё мнение, что ЦСКА наиграл на этот гол и на эту победу.

Если я не ошибаюсь, «Зенит» за 90 минут нанёс всего лишь один удар в створ ворот. Это уже говорит о том, что он не наиграл на победу. Уверен, у ЦСКА и «Зенита» всё будет хорошо. Москвичи выиграют в этом году Кубок России, а «Зенит» заберёт чемпионство», — цитирует Ранджеловича «Евро-Футбол.Ру».