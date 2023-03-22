Ойер Фано Дадебат: Моуринью летом возглавит «Реал»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью возглавит мадридский «Реал» ближайшим летом. Об этом сообщает в «Твиттере» испанский журналист Ойер Фано Дадебат.
«Следующим тренером «Реала» станет Жозе Моуринью, и вы сначала прочтёте это здесь. Радуйтесь и празднуйте, когда об этом объявят в июле», — написал журналист.
Моуринью возглавлял «Реал» в 2010–2013 годах. В сезоне-2011/2012 специалист привёл «сливочных» к победе в чемпионате Испании. В 2021 году Жозе возглавил «Рому», с которой выиграл Лигу конференций.
Нынешним тренером «Реала» является Карло Анчелотти, выигравший в прошлом сезоне с мадридской командой Лигу чемпионов. Сейчас клуб находится на втором месте в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на 12 очков.
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