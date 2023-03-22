Колосков высказался о желании легионеров получать гражданство России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался по поводу желания некоторых иностранных футболистов получить паспорт гражданина РФ. Он считает, что причина получения гражданства РФ заключается не в лимите на легионеров, а в личных причинах каждого конкретного игрока.

«Нужно спрашивать у самих легионеров, почему они все чаще говорят о российском паспорте. Причины у каждого свои. В любом случае дело не в лимите на легионеров, Потому что у нас его фактически нет. 13 иностранных футболистов – это никакой не лимит. Значит, дело в каких-то внутренних причинах, личных.

Плюсы в желании легионеров получить российские паспорта, конечно, есть. Может быть, не для развития футбола, а для зрелищности и посещаемости. Это все футболисты высокой квалификации, игроки, которые во многих командах определяют стиль игры, на них ходят зрители. В этом смысле их пребывание здесь очень полезно.

Другое дело, что на развитие самого футбола это не повлияет. Тут нужно другими вопросами заниматься. В частности, детскими спортивными школами и подготовкой резервов в целом. А что касается зрелищности и привлекательности, то тут иностранцы играют большую роль.

Если сильные игроки есть в команде – это в любом случае подтягивает всех остальных. Может быть, не до своего уровня, но рядом находящиеся футболисты учатся приёмам, технике, как нужно готовиться к матчу. С точки зрения самой команды, для российских футболистов это определенная наука», – приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, накануне паспорт РФ получили бразильцы из «Зенита» — Малком и Клаудиньо. После этого ряд других иностранцев высказался в СМИ о желании получить российское гражданство.