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Колосков высказался о желании легионеров получать гражданство России

Колосков высказался о желании легионеров получать гражданство России
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался по поводу желания некоторых иностранных футболистов получить паспорт гражданина РФ. Он считает, что причина получения гражданства РФ заключается не в лимите на легионеров, а в личных причинах каждого конкретного игрока.

«Нужно спрашивать у самих легионеров, почему они все чаще говорят о российском паспорте. Причины у каждого свои. В любом случае дело не в лимите на легионеров, Потому что у нас его фактически нет. 13 иностранных футболистов – это никакой не лимит. Значит, дело в каких-то внутренних причинах, личных.

Плюсы в желании легионеров получить российские паспорта, конечно, есть. Может быть, не для развития футбола, а для зрелищности и посещаемости. Это все футболисты высокой квалификации, игроки, которые во многих командах определяют стиль игры, на них ходят зрители. В этом смысле их пребывание здесь очень полезно.

Другое дело, что на развитие самого футбола это не повлияет. Тут нужно другими вопросами заниматься. В частности, детскими спортивными школами и подготовкой резервов в целом. А что касается зрелищности и привлекательности, то тут иностранцы играют большую роль.

Если сильные игроки есть в команде – это в любом случае подтягивает всех остальных. Может быть, не до своего уровня, но рядом находящиеся футболисты учатся приёмам, технике, как нужно готовиться к матчу. С точки зрения самой команды, для российских футболистов это определенная наука», – приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, накануне паспорт РФ получили бразильцы из «Зенита» — Малком и Клаудиньо. После этого ряд других иностранцев высказался в СМИ о желании получить российское гражданство.

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