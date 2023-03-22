Гранат: Дивеев, Джикия, Головин и Миранчук — серьёзные потери для сборной России

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о потерях в команде Валерия Карпина перед товарищескими матчами со сборными Ирана и Ирака.

«Дивеев, Джикия, Головин и Миранчук — серьёзные потери для России перед матчами с Ираном и Ираком. Сборную ждёт самый серьёзный соперник за последнее время. Хотелось бы увидеть команду в оптимальном составе.

В любом матче важен результат, но хотелось бы отталкиваться от игры сборной, чтобы команда показывала интересный футбол», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная России встретится со сборной Ирана 23 марта в Тегеране. Детали товарищеской встречи с командой Ирака всё ещё обсуждаются. Ранее пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад сообщил, что игра с Россией состоится в Санкт-Петербурге 26 марта, но в Российском футбольном союзе эту информацию до сих пор не подтвердили.