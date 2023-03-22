Антони: гол «Арсеналу» в дебютном матче — мой любимый момент после перехода в «МЮ»
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Бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони назвал гол в ворота «Арсенала» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги (3:1) своим лучшим моментом в футболке «красных дьяволов». В той игре бразилец дебютировал за клуб.
«Я думаю, что мой первый гол является моим любимым моментом. Это было похоже на мечту. Я дебютировал за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в важнейшем матче с «Арсеналом» и забил гол. Невозможно представить более идеальный момент», — приводит слова Антони GQ Sports.
23-летний бразилец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в начале текущего сезона. Он провёл в составе английского клуба 30 матчей во всех турнирах, забив в них семь голов и став автором одной голевой передачи.
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