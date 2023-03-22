Узбекский арбитр Ильгиз Танташев — главный судья матча России с Ираном

В четверг, 23 марта, в Тегеране на стадионе «Азади» пройдёт товарищеский матч, в котором сборная Ирана на своём поле примет национальную команду России. Игра начнется в 20:00 мск.

Противостояние обслужит бригада арбитров из Узбекистана, главным судьёй встречи будет рефери Ильгиз Танташев. Он входит в элитную категорию арбитров АФК. Ему будут помогать соотечественники – ассистенты Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко. Резервным арбитром стал Амир Араб из Ирана.

Для сборной России этот матч станет первым в 2023 году. Сборной в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

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