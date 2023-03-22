Иран — Россия. С Дзюбой могло быть иначе

Карпин не вызвал Артёма на товарищеские матчи сборной, а Головин и Алексей Миранчук травмированы. Кто будет забивать?

23 марта состоится товарищеский матч Иран — Россия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу иранцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех россиян оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Иран — Россия 23 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Иран — Россия получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Иран — Россия (23.03.2023)

Множество эмоций подарил болельщикам чемпионат мира в Катаре. Участвовал в нём и Иран, хотя выйти в плей-офф не удалось. Чтобы как можно лучше подготовиться к Кубку Азии, который пройдёт летом, «персидские львы» сыграют в товарищеском матче с Россией, отстранённой на неопределённый срок от международных турниров.

С тех пор как миновал ЧМ в Катаре, в сборной Ирана произошла смена главного тренера. Опытный португальский наставник Карлуш Кейруш объявил о своей отставке. Должность впервые с 2011 года занял отечественный наставник — Амир Галенои. Как «персидские львы» поведут себя под его руководством — можно только гадать.

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В целом у сборной Ирана весьма неплохой подбор футболистов. Чего стоит один только Мехди Тареми. Уже не первый год нападающий демонстрирует высокий уровень игры. Он не только регулярно забивает, но и помогает развивать атаки. Форвард обладает отличным видением игры.

В то же время не примет участия во встрече с Россией другой ведущий футболист «персидских львов» — Сердар Азмун. Выступающий за леверкузенский «Байер» 28-летний нападающий получил вызов в сборную, но отказался прибыть в её расположение по личным причинам.

Сборной России играет на руку то, что Азмун не примет участия в матче. Форвард заметно прибавил на последнем отрезке сезона, в частности, благодаря чуткому руководству Хаби Алонсо, который не так давно возглавил «фармацевтов». Удастся ли Ирану с новым тренером и без одного из лидеров обыграть россиян?

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У сборной России также предостаточно кадровых потерь. Были вызваны в сборную, но не смогут сыграть по различным причинам Александр Головин, Алексей Миранчук, Георгий Джикия, Матвей Сафонов и Артём Макарчук. Похоже, Валерию Карпину снова придётся довериться молодёжи.

На предыдущих сборах тренер вызывал огромное количество юных футболистов. Некоторые из них неплохо себя проявили, но бóльшая часть сыграла неубедительно. В результате подопечные Карпина добыли лишь одну победу в трёх товарищеских встречах, причём не без труда.

Обыграли россияне Киргизию — 2:1, забив победный мяч лишь на 89-й минуте. Также были два ничейных результата — с Таджикистаном и Узбекистаном (в обоих случаях 0:0). В матче с Ираном, судя по заявке, Карпин рассчитывал порадовать болельщиков победой. Однако серьёзные кадровые потери сильно усложняют задачу.

Да и к самому Карпину накопилось немало вопросов. Многие критикуют его за примитивную игру. «Ростов», который возглавляет 54-летний специалист, идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Однако немало важных голов он забил с пенальти благодаря Николаю Комличенко.

Нередко подопечным Карпина не хватает остроты в атаке. С другой стороны, полный порядок в обороне. За 10 матчей квалификации ЧМ-2022 сборная России пропустила всего лишь шесть мячей. Без Джикии качество оборонительной линии наверняка немного просядет. Однако голов в любом случае вряд ли будет много.

Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит ТМ 2 мячей за коэффициент 2.12. История очных встреч насчитывает два матча. Один завершился ничейным результатом — 1:1. В другом победили иранцы — 1:0. У «персидских львов» есть преимущество в виде домашнего стадиона. Да и кадровых потерь у них куда меньше.

Однако в недавнем интервью Валерий Карпин с пониманием высказался на тему того, что болельщики соскучились по победам. Несмотря на статус матча, для сборной России он очень важен. Дорога в другие международные турниры закрыта. Ничего другого не остаётся, и надо не ударить в грязь лицом. С этой задачей Карпин наверняка сумеет справиться.

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Однако пугает отношение тренера к результатам сборной. В последнем интервью он сказал странную фразу: «Ну не обыграем Иран и Ирак — будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют». Также Валерий Георгиевич проигнорировал результативность Артёма Дзюбы.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Иран — Россия 23 марта 2023 года

У обеих сборных есть серьёзные кадровые потери. У России их намного больше. Из строя выбыло немало результативных футболистов, что предвещает небольшое количество голов. В пользу этого же свидетельствует стратегия Валерия Карпина, имеющая уклон в надёжность в обороне, а также история очных встреч. Неизвестно, пойдёт ли игра у Ирана под руководством нового главного тренера. Не исключено что «персидским львам» вообще не удастся забить.

Ставка: тотал меньше 2 мячей за коэффициент 2.12.

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