Появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с футболистами «Химок»

Появилась аудиозапись эмоционального разговора главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева, который на высоких тонах пообщался с некоторыми членами клуба, когда индивидуальную тренировку в тренажёрном зале заканчивали отстранённые от занятий с основным составом футболисты Дмитрий Тихий и Аяз Гулиев. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
«Здесь, [блин], прогнило [к чёрту] всё. Посмотри, как футболисты себя ведут, [чёрт подери]. Никакого уважения, [блин], к старшим. [Чёрт с ним], ему не заплатим! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят — а я плохой! [Чёрт], я тренировать должен людей, а не [глупостями] этими заниматься», — сказал Гогниев.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Химках» рассматривают отставку Гогниева. Клуб ведёт переговоры с Рашидом Рахимовым.
- 22 марта 2023
-
20:40
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:10
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:36
-
19:31
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
19:09
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:42
-
17:33
-
17:17
-
17:10
-
17:05