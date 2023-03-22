Появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с футболистами «Химок»

Появилась аудиозапись эмоционального разговора главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева, который на высоких тонах пообщался с некоторыми членами клуба, когда индивидуальную тренировку в тренажёрном зале заканчивали отстранённые от занятий с основным составом футболисты Дмитрий Тихий и Аяз Гулиев. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Здесь, [блин], прогнило [к чёрту] всё. Посмотри, как футболисты себя ведут, [чёрт подери]. Никакого уважения, [блин], к старшим. [Чёрт с ним], ему не заплатим! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят — а я плохой! [Чёрт], я тренировать должен людей, а не [глупостями] этими заниматься», — сказал Гогниев.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Химках» рассматривают отставку Гогниева. Клуб ведёт переговоры с Рашидом Рахимовым.