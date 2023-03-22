Карсаков: участие клубов Медиалиги в Кубке России способствует популяризации футбола

Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков прокомментировал возможное участие клубов Медиалиги в следующем розыгрыше Кубка России. В частности, он положительно оценил влияние такого решения на популяризацию футбола в стране, особенно среди детей и подростков.
«Я положительно отношусь к клубам Медиалиги в Кубке России. Их участие способствует популяризации футбола среди детей. Это привлекает интерес. Я тренирую детей и могу сказать, что про медийный футбол они знают больше, чем про большой. Дети смотрят матчи медийных команд — им это интересно. Для старшего поколения – нет. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
В текущем розыгрыше Кубка принимали участие два клуба Медиалиги — «Амкал», который в 1/64 финала проиграл «Звезде» (2:2, 2:4 в серии пенальти), и 2DROTS, уступивший ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).
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