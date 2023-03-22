Балахнин: Карпин видит, что «Спартак» выглядит хорошо, вот и вызвал в сборную красно-белых

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в сборную на товарищеские матчи игроков старше 30 лет.
«Карпин говорил, что не будет вызывать в сборную футболистов старше 30 лет. Это оправданный шаг. Некоторые отказались, потому что сейчас нет большого смысла приезжать. У кого-то проблемы со здоровьем. Карпин ищет футболистов. Зачем приглашать тех, кого знаешь как облупленного. Он же сказал, что, когда начнутся официальные матчи, шанс получить вызов появится у каждого футболиста.
Сегодня «Спартак» является базовым клубом, но ничего стабильного нет. Состав сборной всегда меняется. Идут поиски. Сейчас Карпин видит, что «Спартак» выглядит хорошо, вот и вызвал много футболистов из этой команды. Но я бы не сказал, что состояние хорошее. Команда выиграла только один из трёх последних матчей. Шума много, а результаты не очень», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
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