Зделар: Чалов должен был быть вызван в сборную России

Сербский хавбек ЦСКА Саша Зделар прокомментировал непопадание нападающего красно-синих Фёдора Чалова в сборную России на товарищеские матчи. Национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном и Ираком.

«Чалов доказал своей игрой, что должен был быть вызван в сборную России. Обязательно! Это моё мнение, потому что я считаю Чалова европейским форвардом! Топ-игрок», — цитирует Зделара «РБ Спорт».

24-летний Чалов продуктивно проводит нынешний сезон. На его счету 15 голов и две результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Ранее Чалов признался, что в текущем сезоне хочет выиграть с московским клубом Фонбет Кубок России.