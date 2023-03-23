Тренер сборной Украины: нужно отвергнуть тех, кто играет с Россией, даже не вспоминать их

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Руслан Ротань раскритиковал страны, которые соглашаются играть со сборной России товарищеские матчи.

«Те страны, которые согласны играть со страной-агрессором, – поддерживают то, что она делает в Украине. Самое правильное, что мы можем сделать – не обращать внимание на неё и на тех, кто с ней играет. Они не заслуживают, чтобы о них говорили. Заслуживают внимания те страны, которые уважают международные нормы, прежде всего людей. Об этом нужно разговаривать и отвергнуть тех, с кем играет Россия, даже не вспоминать о них», — приводит слова тренера «Обозреватель».

Сегодня в 20:00 по мск состоится товарищеский матч сборной России против сборной Ирана. Скорее всего 26 марта также состоится ещё и матч против сборной Ирака. Помимо этого, медиа сообщали, что ведутся обсуждения об участии России в кубке Центральной Азии.