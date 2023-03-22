Сборная Украины проведёт товарищескую игру с клубом АПЛ

Национальная команда Украины проведёт товарищескую игру с клубом английской Премьер-лиги. Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на тренерский штаб сборной, их соперником станет лондонский «Брентфорд». Матч состоится уже завтра, 23 марта, начало — в 19:00 по киевскому времени (20:00 мск).

Однако обычные болельщики не смогут посмотреть игру. По сведениям издания, матч состоится за закрытыми дверьми, а попасть на него смогут только представители обеих команд.

«Брентфорд» занимает восьмое место турнирной таблицы чемпионата. Английский клуб набрал 42 очка в 27 турах, что помогло им оказаться выше «Челси», который находится на 10-м месте с 38 очками. В последнем туре Премьер-лиги «шмели» сыграли вничью с «Лестером» — 1:1.

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