В «Алании» прокомментировали назначение Василенко на пост главного тренера

Спортивный директор «Алании» Тимур Демуров прокомментировал назначение Олега Василенко на пост главного тренера команды. Напомним, ранее специалист возглавлял воронежский «Факел» и работал в ряде других команд. В своё время он даже входил в штаб Гуса Хиддинка в «Анжи».
«Олег Петрович является высококвалифицированным специалистом. У него большой опыт работы на самом высоком уровне. Он проповедует интенсивный, агрессивный и атакующий стиль игры, и наш подбор футболистов отлично подходит под его требования. Поэтому мы надеемся, что всё это в совокупности даст нужную «химию» и положительный результат. Руководство полностью доверяет Олегу Петровичу и не сомневается, что он сможет успешно работать в нашем клубе.
Как проходили переговоры? Я связался с Олегом Петровичем по телефону, мы пообщались, и я услышал его большую заинтересованность в работе с «Аланией». Позже мы встретились вместе с руководством клуба и буквально за один вечер обсудили все нюансы. Через два дня Василенко уже был во Владикавказе.
Василенко был первым номером в нашем списке кандидатов на должность главного тренера. Мы вели переговоры исключительно с ним. Вся остальная информация в СМИ и социальных сетях — это просто домыслы и слухи, которые не соответствуют действительности», — приводит слова Демурова пресс-служба «Алании» в клубном телеграм-канале.
- 23 марта 2023
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