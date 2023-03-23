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Роналду высказался о работе с Мартинесом, возглавившим сборную Португалии

Роналду высказался о работе с Мартинесом, возглавившим сборную Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Роберто Мартинесом.

«Наша сборная сейчас переживает только положительные моменты. Чувствуется что, впереди нас ждёт что-то особенное и позитивное. Интенсивность на тренировках — очень хорошая, она другая. Я уверен, что мы успешно пройдём отбор, и что Португалия будет командой с более атакующей игрой.

Тренировки при Мартинесе стали очень динамичными, остановок не так много. Всегда в движении, мне это нравится, ведь я такой же и в жизни.

Я люблю играть за сборную, и пока во мне видят ценного игрока, я всегда буду выкладываться на полную. Это мой дом, и я чувствую себя здесь очень хорошо. Я в хорошей форме и готов играть. Я чувствую себя подготовленным», — приводит слова Роналду COPE.

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