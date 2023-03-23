Иньеста — о деле Негрейры: мы не должны спешить с выводами. Я не видел ничего странного

Бывший полузащитник «Барселоны», выступающий ныне за японский «Виссел Кобе» Андрес Иньеста высказался о скандале, связанном с каталонским клубом и его отношениями с бывшим вице-президентом испанского судейского комитета Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

«Информация о ситуации с Негрейрой печально известна, и я понимаю, что многие следят за развитием событий. Думаю, мы не должны спешить с выводами. Надо посмотреть, как всё было на самом деле.

Очевидно, что я чувствую и думаю. По моему мнению, одно могло произойти (выплата денег за судейские отчёты. — Прим. «Чемпионата».), но другое дело — слухи о том, что судьи были куплены. Я не чувствовал и не видел ничего странного в то время, и не думаю что кто-то правда так считает», — приводит слова Иньесты Sport.es.

Иньеста — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду каталонского клуба с 2002 по 2018 год.

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