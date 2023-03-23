Андрей Каряка: в матчах с Ираном и Ираком узнаем, что представляет из себя сборная России
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о предстоящих матчах сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести две игры — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).
«В матчах с Ираном и Ираком хочется посмотреть на резервных футболистов. Конечно, то, что основные игроки получили повреждения, неприятно. Но теперь сможем посмотреть на ближайший резерв.
Игры должны быть в большей степени информативны для тренера и болельщиков. Состав омолаживается, хочется посмотреть на новые сочетания. Узнаем, что на данный момент представляет из себя сборная России», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
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