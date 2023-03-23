Девушка Роналду сообщила, рассматривал ли форвард вариант с переходом в «Атлетико»

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал информацию, что футболист мог оказаться в мадридском «Атлетико».

«Криштиану никогда не приходило в голову подписать контракт с «Атлетико», — приводит слова Родригес AS.

Напомним, в ноябре 2022 года 38-летний форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», оказавшись в статусе свободного агента. Футболист рассматривал различные варианты продолжения карьеры, но в итоге принял решение подписать контракт с саудовским «Аль-Насром». Соглашение Роналду с клубом действует до лета 2025-го. Зарплата Криштиану составляет € 200 млн в год.

Роналду провёл за «Аль-Наср» девять матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав две результативных передачи.

Роналду крикнули, что Месси намного лучше: