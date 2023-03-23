Андрей Мостовой: в сборной главным в команде является Карпин, как и Семак в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, кто является лидером в клубе и в сборной России.

«Михаил Кержаков — лидер в раздевалке «Зенита». Может ли он «вставить пистонов» игрокам, как раньше делал Оздоев? Да не сказал бы, что Мага нам вставлял. Да, любил покричать, но это нормально. Агрессии не было. Сейчас такого человека нет, все высказываются понемногу. Если чем-то недовольны, то всегда всё разрешает Семак — он главный в команде. А такого человека, который придёт и всё в лоб вывалит, сейчас нет. В этом нет необходимости, и крыс у нас точно нет. За спиной никто гадости не говорит.

Есть ли такой человек в сборной России? Как и Семак в «Зените», в сборной это, конечно, Карпин. Он всё решает у нас. Но в сборной ещё не было таких вспышек негатива. Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль — и должен её брать», — приводит слова Мостового Sport24.