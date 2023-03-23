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Мостовой: число подозрительных матчей в России — не пустой звук. Взято не на пустом месте

Мостовой: число подозрительных матчей в России — не пустой звук. Взято не на пустом месте
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Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал информацию о 92 подозрительных матчах в России в 2022 году.

«Если это действительно так, то очень печально. Но мы не можем называть это правдой, потому что доказательств нет. Серьёзность компании Sportradar наводит на мысль, что такие цифры не на пустом месте взяты, и это не пустой звук. Про Бразилию все давно знали. Люди, которые разбираются, сразу понимают, что в России такое тоже практикуется», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Информацию о 92 подозрительных встречах предоставила швейцарская компания Sportradar. В топ-3, помимо России, входят Бразилия (первое место, 152) и Чехия (третье место, 56).

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