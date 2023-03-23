Валерий Гладилин: не может быть, чтобы в РПЛ проводили договорные матчи

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о том, что за 2022 год в России прошло 92 подозрительных матча, которые могли носить договорной характер.

«Не может быть, чтобы в РПЛ проводили договорные матчи. Процесс борьбы уже давно был пройден, ещё в 70-е годы. В РФС есть профессионалы, которые всё это прошли. Так что здесь нет никаких проблем. Это всё идёт нагнетание — не очень правильное», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.

Ранее швейцарская аналитическая компания Sportradar опубликовала отчёт о подозрительных спортивных событиях со всего мира. Первое место по количеству таких событий заняла Бразилия (152 матча). На второй строчке оказалась Россия (92 матча).