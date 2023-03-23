Тикнизян: Сперцян способен приблизиться к уровню Мхитаряна, Генрих сам об этом говорил

Защитник «Локомотива» Наиль Тикнизян рассказал, что выделил в составе сборной Армении Эдуарда Сперцяна, а также ответил на вопрос, способен ли полузащитник заменить Генриха Мхитаряна, который завершил карьеру в национальной команде.

«Из тех матчей сборной Армении, что я видел, выделю Эдика Сперцяна. Я с ним неоднократно встречался на молодёжном уровне в России и позже на взрослом. Прекрасно знаю этого футболиста. Он в сборной сильно выделяется. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем он сможет уехать в топ-лигу Европы.

Обидно ли, что не смогу поиграть вместе с Генрихом Мхитаряном? Конечно, обидно. Мхитарян – большая фигура не только в Армении, но и в мировом футболе. Мне бы очень хотелось сыграть с Генрихом на одном футбольном поле, а ещё лучше – в одной команде. Но, к сожалению, этого, наверное, не будет. Жаль, что он завершил карьеру в сборной.

Может ли Сперцян заменить Мхитаряна? После ухода лидера любая команда испытывает какие-то проблемы. Рано ещё говорить, что Мхитаряна кто-то полноценно сумеет заменить. Но если мы говорим об Эдике, то у него всё для этого есть. Я уверен, если он так будет продолжать, он приблизится к уровню Мхитаряна. Генрих сам говорил про это и выделял Эдика, только работа поможет ему сделать шаг вперёд», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.