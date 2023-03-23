Тикнизян: буду рад, если Антон Миранчук уедет в Европу. Тоже ставлю себе такую цель

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил о желании попробовать свои силы в одном из европейских топ-чемпионатов. Также Тикнизян признался, что был бы рад переходу Антона Миранчука в клуб одной из топ-лиг.
«Сначала скажу, что Антон – топовый футболист с космическим набором хороших качеств. Я буду очень рад, если у него появится возможность уехать в Европу. Для меня братья Миранчуки всегда были игроками высокого уровня. Один очень неплохо играет в Серии А, другой, несмотря на травмы и сложные периоды, стал лидером «Локомотива».
В целом любой футболист, который выступает уровнем ниже, чем главные европейские лиги, ставит себе задачу попасть в них. Для меня естественно хотеть попробовать свои силы за рубежом, поэтому я тоже ставлю себе цель когда-нибудь оказаться в одном из ведущих чемпионатов. Но на сегодняшний день первая задача – сфокусироваться на игре «Локомотива» и добиваться нужного результата в каждом матче», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.
- 23 марта 2023
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