Тикнизян: ещё рано говорить о полноценном возвращении «Локомотива»

Футболист московского «Локомотива» Наиль Тикнизян рассказал о влиянии тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым на форму команды после возобновления Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал неудачи в первой половине сезона.

«Помогли ли сборы с Галактионовым старту в РПЛ? Мы провели колоссальную работу на сборах благодаря тренерскому штабу во главе с Михаилом Михайловичем, это дало свои плоды. Да, мы одержали три победы в чемпионате, но этого очень мало, чтобы рассуждать о полном возвращении «Локомотива». Для нас каждая игра весной – это финал, у нас нет права на ошибку. Ещё не время говорить, что мы начали хорошо. Все итоги будем подводить в июне, когда завершим сезон.

Что было не так с командой в первой половине сезона? Ни в коем случае не ищу крайних. Виноваты были все в сложившейся ситуации. Где-то нам не хватило функциональной готовности и тактического оснащения. Каждый из нас работал не должным образом.

Нет сомнений, что «Локомотив» сохранит место в РПЛ? Этот вопрос даже не обсуждается, мы об этом даже не говорим в команде», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.