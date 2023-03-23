Верратти: критика — это часть футбола. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что хотел бы выиграть с парижским клубом Лигу чемпионов, а также отметил, что привык к критике.
«Критика — это часть футбола. Мне 30 лет, у меня широкие плечи, и я продолжаю идти вперёд. Сейчас у меня всё хорошо в Париже, я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и буду прикладывать все возможные усилия для этого, пока у меня будет такая возможность», — приводит слова Верратти журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».
30-летний Верратти сыграл за французскую команду 30 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них лишь одной результативной передачей. Итальянец играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами:
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