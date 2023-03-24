Биджиев: для меня отставка Талалаева оказалась неожиданной

Бывший голкипер московского «Локомотива» Хасанби Биджиев высказался об уходе бывшего главного тренера столичного «Торпедо» Андрея Талалаева из клуба. Экс-голкипера «железнодорожников» эта новость удивила.
«Для меня отставка Талалаева оказалась достаточно неожиданной. Но такова тренерская судьба. Да, в последнее время у «Торпедо» был недобор очков, но Талалаев пришёл в команду, когда она уже находилась в тяжёлой ситуации. Поэтому мне сложно назвать причины, по которым произошла эта отставка. Что касается шансов «Торпедо» на выживание в Премьер-лиге, то после присуждения технического поражения «Пари НН» они повысились. Думаю, другие команды ещё будут терять очки. За десять туров может произойти всякое, и в данном случае многое будет зависеть от самих торпедовцев, от того, как они проведут оставшийся отрезок чемпионата», – приводит слова Фиджиева «Евро-футбол.Ру».
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