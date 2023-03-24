Быстров считает, что «Локомотиву» надо искать замену Дзюбе

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о форварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. Экс-полузащитник «Зенита» выразил мнение, что нападающему не нужно давать контракт на длительный срок.
«На полгода максимум. А куда ещё он пойдёт? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаёшься на скамейке запасных. Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать. Дзюба хорош в роли наконечника, но, если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку. Решение за Галактионовым. Он же, взяв Дзюбу, сразу ему доверился, сразу поддержал, сразу его в состав поставил. Тот ему отплатил тем же. При нынешней тактике Дзюба «Локомотиву» подходит. Был бы Игнатьев, не забили бы эти четыре гола, и все говорили бы, что вот тренером чудака какого-то назначили. Пока Дзюба держит себя в тонусе, но организм не вечный. Возраст есть возраст», – приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».
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