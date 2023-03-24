Гаджи Гаджиев: категорически не верю, что в РПЛ возможны договорные матчи

Известный тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что швейцарская статистическая компания насчитала 92 «подозрительных» матча в России за 2022 год.

«Категорически не верю, что в РПЛ возможны договорные матчи. Тысячу лет назад было. В низших лигах — возможно. Мы же знаем, что люди могут друг с другом вне закона. Всякое бывает. Если это возможно в обычной жизни, то почему этого не может быть во Второй лиге, в отдельном городке? Может быть.

А как бороться с договорными матчами? У нас сколько преступлений, по статистике? Хищения, злоупотребление властью, нарушение закона — как бороться? Открытость, гласность — один из вариантов, а в остальном лучше обращаться к юриспруденции», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.