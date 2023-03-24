Гаджи Гаджиев: категорически не верю, что в РПЛ возможны договорные матчи

Известный тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что швейцарская статистическая компания насчитала 92 «подозрительных» матча в России за 2022 год.
«Категорически не верю, что в РПЛ возможны договорные матчи. Тысячу лет назад было. В низших лигах — возможно. Мы же знаем, что люди могут друг с другом вне закона. Всякое бывает. Если это возможно в обычной жизни, то почему этого не может быть во Второй лиге, в отдельном городке? Может быть.
А как бороться с договорными матчами? У нас сколько преступлений, по статистике? Хищения, злоупотребление властью, нарушение закона — как бороться? Открытость, гласность — один из вариантов, а в остальном лучше обращаться к юриспруденции», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 24 марта 2023
-
12:28
-
12:22
-
12:22
-
12:12
-
12:05
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:44
-
11:36
-
11:33
-
11:24
-
11:20
-
11:08
-
11:06
-
10:59
-
10:58
-
10:54
-
10:43
-
10:30
-
10:28
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:23
-
09:15
-
09:13
-
09:09