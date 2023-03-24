Дмитрий Булыкин: пока не будет результата, сборную России будут нещадно критиковать

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче россиян с национальной командой Ирана.

«Конечно, сборной России нужны матчи. Международные матчи необходимы – все хотят видеть, куда движется сборная, как она развивается. И результаты должны радовать футбольных болельщиков: пока не будет результата, сборную будут нещадно критиковать.

Я считаю, что результат важен по большей части для своей совести: что ты за тренер, если не можешь никого обыграть? Необходимо в каждом матче играть на победу, в первую очередь для себя и для болельщиков. Всё-таки имидж сборной – это имидж страны. Поэтому мне хочется, чтобы с первых минут выходил сильнейший состав и делал задел – потом уже можно выпускать новых игроков и просматривать их», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.