«Я уже в топ-клубе!» Защитник «Пари НН» Масоэро — о потенциальном переходе в большой клуб
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Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал о желании отметиться голом за нижегородский клуб.
«Чего хочу добиться в «Пари НН» после продления контракта? В этом сезоне: финишировать повыше, как можно дальше от зоны вылета. А я лично хочу хоть раз забить. Делал это в Аргентине, в Болгарии, а в России ни разу. Только на сборах.
Перейти в большой клуб? Например, в «Локомотив» к знакомому тренеру? Я уже в топ-клубе!» — приводит слова Масоэро Sport24.
Лукас Масоэро перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинец провёл 15 матчей. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.
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