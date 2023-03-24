«Я уже в топ-клубе!» Защитник «Пари НН» Масоэро — о потенциальном переходе в большой клуб

Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал о желании отметиться голом за нижегородский клуб.

«Чего хочу добиться в «Пари НН» после продления контракта? В этом сезоне: финишировать повыше, как можно дальше от зоны вылета. А я лично хочу хоть раз забить. Делал это в Аргентине, в Болгарии, а в России ни разу. Только на сборах.

Перейти в большой клуб? Например, в «Локомотив» к знакомому тренеру? Я уже в топ-клубе!» — приводит слова Масоэро Sport24.

Лукас Масоэро перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинец провёл 15 матчей. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.