Защитник «Пари НН» Масоэро объяснил, почему не покинул Россию

Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, почему не покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
«Просили ли близкие вернуться из России домой? Говорили об этом, конечно. Мама звонила в три утра по Москве — знала, что я сплю, но слишком нервничала. Рядом был отец, он переживал ситуацию сдержаннее. Мне тоже было непросто — не знал, что происходит, чего ждать. Но руководители успокоили нас: всё будет в порядке, вы в безопасности. У меня не было причин не доверять, и, как видите, клуб оказался прав.
В конце концов, я профессионал, ответственный человек и уважаю свой контракт. На меня рассчитывают в Нижнем, не могу это игнорировать», — приводит слова Масоэро Sport24.
Масоэро перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2021 года.
- 24 марта 2023
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