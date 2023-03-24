Андрей Мостовой предположил, куда бы отправился, если бы мог путешествовать во времени

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой предположил, куда и когда бы отправился, если бы мог путешествовать во времени.
«Точно не в периоды, когда были войны. Наверное, в момент рождения Христа. Или даже во времена Адама и Евы, чтобы своими глазами посмотреть, как всё зарождалось на планете Земля.
Тогда был бы первым человеком на Земле? Да, старался бы как мог всё развивать. Но и сейчас часто думаю об этом, очень хочу реализоваться не только как спортсмен, но и сделать что-то стоящее после футбольной карьеры», — приводит слова Мостового Sport24.
Андрей Мостовой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 19 матчей за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Также на счету полузащитника семь матчей в Фонбет Кубке России.
- 24 марта 2023
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