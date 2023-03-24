Андрей Мостовой: какую-то дорогую одежду покупал, не думая. А потом немного жалел

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о самых авантюрных поступках в жизни, а также рассказал о мелировании волос.

«Здесь сложно. Надо мной даже друзья смеются: я постоянно не могу определиться с выбором. Очень скрупулёзно подхожу к выбору чего бы то ни было — вплоть до выбора макарон в магазине. Стою у прилавка минуту. Всегда взвешенно ко всему подхожу. Особо никаких авантюр не было. Ну, может, разве что какую-то дорогую одежду покупал, не думая. А потом немного жалел.

Сколько думал перед тем, как сделать мелирование? Кстати, долго. Наверное, полгода размышлял: пойдёт мне, не пойдёт? Решил прямо перед сборами поменять имидж. Подумал, может, что-то и в футбольном плане изменится. В итоге уже четыре раза делал. Но через пару недель кончики белых волос уйдут. И всё, возьму паузу. Хотя у меня уже сформировался имидж, что я мелированный блондин. Меня так уже больше узнают», — приводит слова Мостового Sport24.