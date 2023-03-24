Как вам игра сборной России с Ираном?

В товарищеском матче, который прошёл вчера, 23 марта, встречались национальные команды Ирана и России. Игра проходила на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран). Противостояние завершилось со счётом 1:1.

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Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти на 28-й минуте. Миранчук отправил мяч в правый нижний угол, под штангу — вратарь иранцев прыгнул в противоположную сторону.

На 47-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и восстановил равенство на табло — 1:1. Матвей Сафонов пытался угадать направление удара и в последний момент упал вправо, а форвард подрезал мяч прямо по центру, тот пролетел рядом с ногой голкипера.

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