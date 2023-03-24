Агент Шпилевский: Кокорин не испортит обедни в сборной
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Отец главного тренера «Ариса» и футбольный агент Николай Шпилевский поделился мнением по поводу игры российского нападающего Александра Кокорина за кипрский клуб.
«Скажу объективно: в «Арисе» очень хотели бы, чтобы Кокорин остался в команде, но это прерогатива президента клуба. Было бы здорово сохранить его, чтобы он до конца доделал свою работу в этом году и можно было строить планы на следующий год, которые, несомненно, были бы связаны именно с ним.
Вопрос о завершении карьеры в сборной решать самому Александру. Но скажу, что он однозначно обедни не испортил бы в том состоянии, в котором сейчас находится», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».
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