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Как российский футболист Александр Кокорин играет за «Арис» в чемпионате Кипра, статистика, видео

«Кокорин может изменить всё одним действием». Александр разрывает в чемпионате Кипра
Кирилл Закатченко
Александр Кокорин
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У нападающего ещё есть шанс выиграть золотую медаль!

Александр Кокорин закрепился в статусе одного из лучших футболистов чемпионата Кипра. По крайней мере, если ориентироваться на статистику. Россиянин наколотил уже больше десятка голов и расположился на третьем месте в списке лучших бомбардиров турнира. А его команда по-прежнему сохраняет шансы на чемпионский титул.

В высшем дивизионе кипрского футбола выступают 14 клубов. После двухкругового турнира их разбивают на две группы. Первая шестёрка разыгрывает победу в чемпионате и места в еврокубках, а остальные — бьются за выживание. «Арис» завершил первую часть чемпионата на третьей строчке и теперь играет в элитной группе.

Кокорин в регулярном чемпионате сыграл 20 матчей и набрал 13 (9+4) очков по системе «гол+пас». Ещё бросается в глаза, что Александр нахватал шесть жёлтых карточек. Не лучший показатель для игрока его амплуа. Любопытно, что россиянин только в одном матче забил больше одного мяча. 23 января Александр отличился дважды в игре с «Аполлоном» (3:1), хотя первый гол ему подарил соперник, а второй он оформил с пенальти.

Александр Кокорин (в центре)

Александр Кокорин (в центре)

Фото: arisfc.com

Нападающий набрал неплохой темп и во второй фазе чемпионата — два гола в двух матчах. Таким образом, Александр наколотил уже 11 голов и является лучшим снайпером «Ариса». Правда, есть один нюанс — почти половину голов (5) он оформил с пенальти. Сейчас трансферная стоимость Кокорина составляет € 800 тыс. (данные Transfermarkt) — пятый результат в команде. Лидерство удерживает поляк Мариуш Стемпиньски (€ 2 млн), который младше россиянина на пять лет.

Сейчас Кокорин — третий бомбардир чемпионата Кипра. Больше него забили только Иоаннис Питтас из «Аполлона» (13 голов) и Жаиро из «Пафоса» (17). При этом на один гол Кокорину требуется примерно 145 минут. У Жаиро этот показатель гораздо круче (117 минут), а вот Питтас уступает россиянину (179). В последнем матче с АЕКом (4:0) Кокорин не только забил, но и отдал результативную передачу.

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После 28 туров первое место в таблице чемпионата Кипра занимает АПОЭЛ, который набрал 61 очко. На четыре балла от лидера отстают АЕК и «Арис». Победитель турнира получит место в квалификации Лиги чемпионов, а занявшие вторую и третью строчки команды сыграют в квалификации Лиги конференций. 28 марта команда Кокорина встретится на выезде с «Аполлоном».

Кипрский портал 24 Sports.com считает, что у команды Алексея Шпилевского есть шансы на победу в чемпионате: «Одна из причин прогресса «Ариса» — качества ключевых игроков. Такой футболист, как Кокорин, способен изменить всё одним действием. В матче с АЕКом россиянин безупречно завершил первую голевую атаку, а затем оформил ассист. С игроками такого уровня у «Ариса» есть шансы на титул, хотя представители клуба пока отказываются от громких заявлений».

Кокорин играет в чемпионате Кипра на правах аренды. По окончании сезона нападающий вернётся в «Фиорентину» — контракт истекает летом 2024 года. У россиянина очень печальная статистика в составе итальянского клуба (0 голов в 11 матчах), и очевидно, что там на него не рассчитывают. Пару месяцев назад Шпилевский сообщил, что хочет сохранить россиянина в команде. Тренер рассчитывает, что арендный договор сменится полноценным. В связи с этим любопытно, где же Кокорин всё-таки проведёт следующий сезон.

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