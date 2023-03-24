УЕФА обсудит исключение сборной Беларуси 4 апреля

УЕФА отреагировал на призыв депутатов Европарламента отстранить от официальных турниров сборную Беларуси. Президент организации Александер Чеферин пообещал в письме к парламентариям обсудить вопрос на ближайшем исполкоме, об этом сообщает немецкий сайт Sportschau, в распоряжении которого оказался ответ футбольного функционера.

«УЕФА намерен обсудить ситуацию в Беларуси на предстоящем заседании нашего исполнительного комитета. УЕФА внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули в своём обращении», – цитирует издание письмо Чеферина, датированное 24 марта 2023 года и отправленное 100 членам Европейского парламента.

Это письмо стало ответом на просьбу депутатов к УЕФА исключить команды из России, а также из Беларуси из-за событий на Украине. Следующее заседание исполкома УЕФА запланировано на 4 апреля в Лиссабоне. На следующий день Португалия также принимает Конгресс УЕФА, на котором Чеферин безальтернативно будет переизбран на третий и последний срок.