Спортивный директор «Баварии»: я сожалею о расставании с Нагельсманом

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал увольнение главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана. Его сменил соотечественник Томас Тухель.

«Это было самое трудное решение за всё время моей работы в качестве члена спортивного совета. У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с первого дня. Я сожалею о расставании с ним. Но после тщательного анализа спортивного развития нашей команды, особенно учитывая результаты текущего года, и с учётом опыта второй половины предыдущего сезона, мы решили освободить его от обязанностей. Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для клуба, и желаю ему всего наилучшего», — цитирует Салихамиджчиа пресс-служба клуба.