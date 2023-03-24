Спортивный директор «Баварии»: я сожалею о расставании с Нагельсманом
Поделиться
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал увольнение главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана. Его сменил соотечественник Томас Тухель.
«Это было самое трудное решение за всё время моей работы в качестве члена спортивного совета. У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с первого дня. Я сожалею о расставании с ним. Но после тщательного анализа спортивного развития нашей команды, особенно учитывая результаты текущего года, и с учётом опыта второй половины предыдущего сезона, мы решили освободить его от обязанностей. Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для клуба, и желаю ему всего наилучшего», — цитирует Салихамиджчиа пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2023
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
20:56
-
20:50
-
20:46
-
20:45
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
20:05
-
19:53
-
19:45
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
Партнерский контент