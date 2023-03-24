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Мостовой: в «Баварии» авторитетные игроки. Они могут задать вопрос Нагельсману — ты кто?

Мостовой: в «Баварии» авторитетные игроки. Они могут задать вопрос Нагельсману — ты кто?
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана. Его сменил соотечественник Томас Тухель.

«С точки зрения результатов увольнение Нагельсмана выглядит достаточно неожиданно. В Лиге чемпионов прошли дальше, в чемпионате в списке лидеров идут. Однако с ним было много скандалов в клубе. Думаю, что он не имеет авторитетный вес в команде. Откуда ему его взять?

В «Баварии» много авторитетных титулованных футболистов. Они просто могут ему вопрос задать: ты кто? Если бы он был постарше хотя бы, но он ещё и молодой.

Что касается Тухеля, то это нормальное назначение. Ясно, что он где-то должен быть. Для Тухеля «Бавария» замечательный вариант. У Тухеля есть большой опыт и авторитет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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