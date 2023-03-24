«Интер» недоволен назойливым вниманием «ПСЖ» к Милану Шкриньяру

«ПСЖ» принял активное участие в процессе восстановления после травмы защитника «Интера» Милана Шкриньяра, к большому неудовольствию руководства итальянского клуба, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Летом защитник «Интера» и сборной Словакии перейдёт в «ПСЖ» на правах свободного агента, и парижане, защищая свои инвестиции, предприняли дополнительные меры. Они связались с футболистом, предложив ему помощь в реабилитации после травмы спины. По совету парижских медиков и даже в сопровождении одного из членов медицинского штаба клуба Шкриньяр посетил Европейский центр спортивной реабилитации, который находится в Капбретоне (Франция).

Итальянские СМИ сообщают, что такой подход не устроил «Интер». За несколько месяцев до окончания контракта игрока в Италии отношения между самим футболистом, «ПСЖ» и «Интером», похоже, ухудшаются всё больше.

Напомним, в феврале, как только стало известно о нежелании Шкриньяра продлевать контракт с «Интером», «нерадзурри» приняли решение лишить Милана капитанской повязки.