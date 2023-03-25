Мемфис Депай: тренировки в «Барселоне» мне не подходили, поэтому я получал травмы

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал, как проходит его адаптация в команде, сравнив тренировочный процесс «матрасников» с занятиями в «Барселоне», которые, по мнению Депая, приводили к травмам.
«Думаю, я нашёл своё место в «Атлетико». Последние несколько игр показали, что я снова в форме, я совершаю много спринтов, что позволяет мне забивать. Я уже забил несколько хороших голов. Чувствую себя хорошо. Конечно, ещё рано делать выводы, зимний переход никогда не бывает лёгким, но пока у меня всё идёт хорошо. Мы упорно тренируемся, и такой тип тренировок мне импонирует. Взрывной, много работы перед воротами. Моему телу подходят такие упражнения. Их иногда не хватало в «Барселоне», поэтому я получал травмы.
Есть ли разочарование, потому что в «Барселоне» всё пошло не так, как я хотел? Конечно, всегда ощущаешь горечь, когда уходишь из клуба. Особенно если это «Барселона». Но это футбол, что-то пошло не так. В любом случае в данный момент я сделал выбор, который был лучшим для меня. Теперь я могу проявить свой талант в «Атлетико» и, к счастью, в сборной Нидерландов. Это самое главное», – приводит слова Депая Elfvoetbal.
Депай перебрался из «Барселоны» в мадридский «Атлетико» этой зимой, заключив контракт на 2,5 года. Потратив некоторое время на адаптацию, нападающий вливается в коллектив и уже забил три гола.
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