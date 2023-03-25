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Экс-игрок «Динамо» Васильев: на месте Карпина я бы Дзюбу вызвал в сборную

Экс-игрок «Динамо» Васильев: на месте Карпина я бы Дзюбу вызвал в сборную
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Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«На месте Карпина я бы Дзюбу вызвал в сборную. Он лучший российский нападающий прямо сейчас. У человека в трёх весенних матчах четыре гола, три из которых он забил «Ростову» того же Карпина. Но мы все знаем, что у них давний конфликт, который уже тянется не первый год. Поэтому пока Карпин главный в сборной, Дзюбу мы не увидим.

Никто не знает, когда стратегия Карпина изменится. Может быть, пройдёт ещё лет пять, а то и больше. К тому времени многое ещё раз сто поменяется. Поэтому я сторонник того, чтобы в сборной играли те, кто сильнее и лучше на данный момент, а не футболисты, которые, возможно, что-то покажут в непонятно каком будущем», — цитирует Васильева «Евро-Футбол.Ру».

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