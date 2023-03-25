Шевченко: «Челси» должен терпеливо относиться к Мудрику и верить в его талант

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко высказался о трансфере Михаила Мудрика в «Челси».

«То, что сработало для меня в Лондоне и Милане — погружение в культуру и изучение языка, чтобы я мог общаться с одноклубниками. Это поможет ему быстрее акклиматизироваться, что важно, когда вы переезжаете в любую страну мира. Клуб и тренер обеспечат его всем необходимым для повышения уровня.

«Челси» купил талантливого и молодого игрока. Это на перспективу. Он только начинает свой путь. И его первый шаг правильный. Он часть амбициозного проекта и находится в хороших руках.

АПЛ обычно требует результат здесь и сейчас, но стоит посмотреть, что будет за эти восемь лет. Посмотрим, что получится в долгосрочной перспективе. Клуб должен терпеливо относиться к нему, верить в его талант», — приводит слова Шевченко The Athletic.