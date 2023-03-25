Александр Самедов: Иран был ближе к победе, в игре сборной России не увидел целостности

Спортивный директор воронежского «Факела» и экс-футболист сборной России Александр Самедов оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Целостности в игре сборной России я не увидел. Тяжело ее увидеть, потому что прошло мало времени. Состав был обновленный, многие футболисты еще не успели сыграться. Объективно стоит сказать, что Иран был ближе к победе. Результат сейчас непринципиален. Понятно, что хочется всегда побеждать, но сборная России играла с более-менее сильным соперником. Сейчас будет время подготовиться ко второй игре.

Сборная безнадёжна? Не стоит в данных обстоятельствах об этом думать. Не все футболисты могут приехать в сборную. Сейчас команда обновляется, ничего страшного в игре нет.», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».