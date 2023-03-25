Доменико Тедеско поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке» и «Шальке»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско перед дебютным матчем в национальной команде вспомнил свою работу в «Шальке» и «Спартаке».

«Я не могу контролировать ожидания людей. В «Шальке» от нас ожидали выхода в Лигу чемпионов, и я добился этого. Московский «Спартак» был десятым, когда я приехал туда, но и там от нас ждали билет в Лигу чемпионов. Я снова это сделал. Теперь люди опять ожидают многого, а я готов к этому», — приводит слова Тедеско Het Nieuwsblad.

Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/21.

37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года.

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