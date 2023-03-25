Доменико Тедеско поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке» и «Шальке»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско перед дебютным матчем в национальной команде вспомнил свою работу в «Шальке» и «Спартаке».
«Я не могу контролировать ожидания людей. В «Шальке» от нас ожидали выхода в Лигу чемпионов, и я добился этого. Московский «Спартак» был десятым, когда я приехал туда, но и там от нас ждали билет в Лигу чемпионов. Я снова это сделал. Теперь люди опять ожидают многого, а я готов к этому», — приводит слова Тедеско Het Nieuwsblad.
Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/21.
37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года.
Хет-трик Лукаку принес сборной Бельгии победу над Швецией:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 25 марта 2023
-
03:31
-
03:21
-
02:58
-
02:50
-
02:49
-
02:48
-
02:18
-
02:07
-
01:58
-
01:49
-
01:47
-
01:24
-
00:55
-
00:49
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:38
-
00:38
-
00:23
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:29
-
23:24
-
23:14
-
23:07
-
22:54
-
22:48
-
22:47
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37