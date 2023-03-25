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Хет-трик Лукаку помог Бельгии разгромить Швецию в матче квалификации Евро-2024

Хет-трик Лукаку помог Бельгии разгромить Швецию в матче квалификации Евро-2024
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В ночь с 24 на 25 марта на «Френдс-Арене» в Стокгольме прошёл матч 1-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Играли сборные Швеции и Бельгии. Финальный свисток Ореля Гринфилда зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте: точным ударом с паса Доди Лукебакио отметился Ромелу Лукаку.

Гол Лукаку. Видеоролик:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

В начале второго тайма Лукаку с передачи того же Лукебакио сделал счёт 2:0 в пользу своей команды.

Дубль Лукаку. Видеоролик:

Финальную точку в матче поставил всё тот же Лукаку, отличившийся с передачи Жоана Бакайоко на 83-й минуте. 41-летний нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович появился на поле на 71-й минуте.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа F. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
0 : 3
Бельгия
0:1 Лукаку – 35'   0:2 Лукаку – 49'   0:3 Лукаку – 82'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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